Працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області припинили діяльність підпільного цеху, у якому здійснювалось виготовлення алкогольних напоїв.

У підпільному цеху, який функціонував у приватному домоволодінні, кустарним способом у антисанітарних умовах протиправно виготовляли алкогольну продукцію. Для її збуту використовували пластикову тару.

Крім цього, під час проведених обшуків виявили фальсифіковані алкогольні напої, розлиті у скляну тару з етикетками відомих виробників та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки. Згодом цю продукцію порушники теж планували реалізувати.

Всього вилучили 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, а також обладнання для змішування, очищення й перекачування спиртосуміші та її наливу у пляшки, значну кількість порожньої тари, транспортний засіб, яким здійснювалось транспортування контрафактної продукції.

Також вилучили 1,2 тис. літрів спирту в пластиковій тарі (бочки, каністри, пляшки). З нього, ймовірно, були б виготовили близько 3 тис. літрів фальсифікованого алкоголю.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу підакцизних товарно-матеріальних цінностей перевищує 800 тис. гривень. Триває досудове розслідування.

У цілому з початку року працівники податкової міліції області вилучили протиправних підакцизних товарів на суму 15,7 млн гривень. Крім цього, вони припинили діяльність 5 підпільних цехів із виготовлення алкогольного фальсифікату. За результатами судового розгляду прийняті рішення про конфіскацію в дохід держави вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 8,9 млн гривень.

Сектор комунікаційГоловного управління ДФС у Тернопільській області