Експрес-тести на ВІЛ-інфекцію проводили у Тернополі просто неба всім охочим.

Акцію організували з нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Також лікарі консультували жителів міста щодо профілактики та небезпеки цього захворювання.

Тернополянка Ольга Зіньчук вперше пройшла експрес-тест діагностики ВІЛ-інфекції. Жінка каже, що боїться інфікуватися у лікарських кабінетах. «Завжди маю страх, коли йду до стоматолога чи на манікюр. Зараз багато небезпечних хвороб передається через кров, а зокрема і СНІД. Тому сьогодні вирішила пройти ці тести. На щастя, в мене все добре».

Взяло участь в експрес-тестах кілька десятків тернополян, більшість з них – молодь, – розповідає лікар-методист обласного центру здоров’я Галина Зот. «Просвітницька акція приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Експрес-тести робили в центрі міста на вул Гетьмана Сагайдачного в м. Тернополі. Пройти тести могли всі бажаючі, також можна було отримати безкоштовні консультації лікарів».

Цього року на Тернопільщині виявили близько ста нових випадків ВІЛ-інфекції. За словами лікарів, в регіоні спостерігається негативна тенденція щодо цього небезпечного захворювання. В області народилось 11 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів.

Софія Романська