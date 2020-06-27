Нові спалахи коронавірусу виявили на Тернопільщині. Люди заразилися через близьке контактування з хворими. Зокрема, минулої доби підтвердилося 19 випадків інфікування COVID-19.

Географія нових випадків розширилася на Гусятинський, Лановецький, Збаразький, Кременецький, Монастириський, Підгаєцький, Чортківський, Бучацький райони, – повідомив епідеміолог Володимир Паничев. Переважно це поодинокі випадки зараження, які виявили серед контактних осіб хворих на коронавірус.

“Три випадки підтвердилося у Тернополі, і ще три у Тернопільському районі, у селах Великі Гаї та Великий Глибочок. Підтвердився новий випадок у Гусятинському районі в селі Коцюбинці, а також додалося три випадки у Лановецькому районі. Виявлено заражену особу з смт. Вишнівець Збаразького району, а також один випадок додався у місті Кременці. Поодинокі випадки маємо у Монастириському, Підгаєцькому, Чортківському, Бучацькому районах”.

Минулої доби епідеміологи провели 300 досліджень методом ПЛР, а також 91 особу протестували методом ІФА, у 2-ох осіб виявили антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

Софія Романська

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