40 неоформлених робітників виявили на одному із господарств Тернопільського району.

Про це повідомила речниця управління Держпраці Галина Климчук. Люди збирали малину у місцевого роботодавця, який теж працював нелегально.

Упродовж сезону житель Тернопільського району залучав до роботи майже півсотні осіб, зарплату їм виплачував готівкою. Люди збирали малину та смородину на площі 2 гектарів землі.

«Інспектори Держпраці здійснили виїзд на територію одного із садів Тернопільського району, де виявили та задокументували факт виконання 42 особами трудових функцій зі збирання малини. Упродовж сезону на користь фізичної особи-роботодавця, який здійснює господарську діяльність без державної реєстрації, працюють місцеві жителі та збирають у його саду на площі близько 2 га малину та смородину. Заробітну плату найманій праці він виплачує готівкою щодня і вона залежить від норми зібраних ягід», – повідомила Галина Климчук.

Додамо, з липня на Тернопільщині триває Всеукраїнська інспекційна кампанія з легалізації праці. У разі допуску до роботи без оформлення трудових відносин передбачена адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність.