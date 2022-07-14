Під час проведення відпрацювання території обслуговування співробітники Підволочиського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що один із місцевих жителів зберігає вдома заборонені предмети.
У ході проведення санкціонованого обшуку у будинку фігуранта правоохоронці виявили 80 предметів, ззовні схожих до набоїв калібром 7, 62мм.
Вилучені речові докази направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу.