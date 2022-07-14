На Тернопільщині виявили чергового “колекціонера” смертоносних артефактів. ФОТО

Під час проведення відпрацювання території обслуговування співробітники Підволочиського відділення поліції отримали оперативну інформацію про те, що один із місцевих жителів зберігає вдома заборонені предмети.

У ході проведення санкціонованого обшуку у будинку фігуранта правоохоронці виявили 80 предметів, ззовні схожих до набоїв калібром 7, 62мм.

Вилучені речові докази направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені предмети та з якою метою зберігав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 (незаконне зберігання боєприпасів) Кримінального кодексу.