Цьогоріч у 18 жителів області діагностували СНІД, а у 76 краян виявили ВІЛ-інфекцію. За словами лікарів, хвороба має пандемічний характер. Найбільше випадків інфікування діагностували у Кременецькому, Збаразькому районах і в обласному центрі.

З належною медичною допомогою ВІЛ можна контролювати, – переконана лікарка-методистка Галина Зот. За її словами, люди з ВІЛ, які отримують ефективне лікування, можуть жити довгим і здоровим життям.

«Єдиний спосіб дізнатися напевно, чи є у вас ВІЛ – це пройти тестування. Знання свого ВІЛ-статусу допоможе вам приймати рішення щодо запобігання зараження або передачі ВІЛ. За 10 місяців 2020 року в області знизилась кількість обстежень на ВІЛ. Так, якщо за 10 місяців 2019 в області було проведено 34275 обстежень, то за аналогічний період 2020 року 27153. Основним шляхом передачі ВІЛ є статевий — це понад 65% випадків зараження. А отже захворіти на ВІЛ може кожен. За 11 місяців 20-го року в області зареєстровано 76 випадків вперше діагностованої ВІЛ-інфекції, з них у 18 пацієнтів встановлено діагноз СНІД. 5 випадків пацієнтів у віковій групі 20-24 роки, 6 випадків – 25-29 років, по 26 випадків – 30-39 років та 40-49 років у віці 50 років і старше зареєстровано 5 випадків. 8 дітей народилось від ВІЛ-інфікованих матерів».

Цього року на Тернопільщині серед ВІЛ-інфікованих померло 25 людей, серед них від СНІДу – 12 осіб.