14 випадків сказу виявили цього року на Тернопільщині.

Порівняно з минулим роком, сказ порідшав, – кажуть у головному управлінні Держпродспоживслужби краю. Все ж це смертельно небезпечне захворювання загрожує жителям краю. За останні роки воно забрало життя двох людей в нашій області.

Нагадаємо, щоб попередити поширення сказу на Тернопільщині проводять планову вакцинацію диких і домашніх тварин. У результаті цієї кампанії випадків сказу меншає, – каже начальник відділу протиепізоотичної роботи ГУ Держпродспоживслужби в області Володимир Марків. Переносять сказ в основному лисиці. Тому їх вакцинують за допомогою спеціальних приманок.

«Минулого року трапилося дванадцять випадків сказу лисиць, цього року маємо тільки два випадки. Враховуючи те, що лисиця досить поширена у нашому краї, то небезпека цього захворювання все ж значна. Ще небезпеку становить проблема безпритульних тварин, яка особливо актуальна у Тернополі. Загалом вакцини у нас достатньо для щеплення тварин: домашніх і диких. Питання у тому, щоб ця процедура була проведена максимально якісно. Сказом хворіють всі теплокровні тварини і людина також. За останні вісім років дві людини померло саме через сказ, одна людина у Бучацькому, одна у Лановецькому районі».

Жителям краю радять не нехтувати вакцинацією домашніх тварин. Процедуру необхідно проводити кожні два роки.

Епідеміологи наголошують: якщо тварина неприродньо агресивна, це може бути першою ознакою сказу.

Софія Романська