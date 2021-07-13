На Тернопільщині введено температурний режим. Що це означає

У зв’язку зі спекотними погодними умовами на території Тернопільської області введено температурний режим.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

Що це означатиме для водіїв вантажівок?

– Якщо температура повітря вдень сягає вище +28°С, рух вантажного транспорту, загальна вага якого становить більше 24 тонн і фактичним навантаженням на будь-яку вісь більше ніж 7 тонн, буде тимчасово обмежено на дорогах області.

– Обмеження руху не поширюється на транспортні засоби: які використовуються під час ліквідації стихійних явищ або надзвичайних ситуацій, які здійснюють пасажирські перевезення, що перевозять вантажі у міжнародному сполученні, швидкопсувні, антисанітарні, живі, поштові та вантажі підвищеної небезпеки.

Для чого вводити такі обмеження?

– Для збереження асфальтного покриття, яке за умов спекотної погоди, руйнується під вагою великовантажного автотранспорту.

“Просимо врахувати наведену інформацію при плануванні маршрутів.

Дякуємо за розуміння. Безпечної вам дороги!”, – звертаються у патрульній поліції.