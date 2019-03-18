Тривожне повідомлення надійшло на лінію «102» 15 березня. Житель Борщівського району повідомив, що виявив мертвим свого приятеля у водоймі.

Подія трапилась в Скалі-Подільській. Додзвонювач повідомив, що того дня він відправився з другом на річку, аби пориболовити. Сам відправився вище по Збручу. Коли повернувся, то виявив лише верхній одяг приятеля, а тіло 46-річного чоловіка помітив у водоймі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативні група. Поліцейські підтвердили здогадки краянина. Тіло потопельника направили для проведення судово-медичної експертизи, повідомляють у поліції.