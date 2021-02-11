На Тернопільщині втопився рибалка із сусідньої області. Його досі шукають

Трагедія сталася вчора близько 11-ї години у селі Кудринці Чортківського району.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС.

Під час зимової риболовлі на річці Збруч провалився під лід та потонув житель села Слобідка-Рихтівська Каменець-Подільської ТГ Хмельницької області.

На місце події залучалась оперативна група Борщівського РВ Управління, відділення водолазно-рятувальних робіт АРЗ СП Управління та працівники поліції. Станом на 18 годину пошукові роботи результату не дали, зниклого громадянина не виявили. Відтак, пошук потерпілого продовжили сьогодні.