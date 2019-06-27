Про зникнення восьмирічного хлопчика у Борщівське відділення поліції о 23:41 26 червня заявив житель району.

Вісімнадцятирічний юнак повідомив, що його малолітній брат ще о 13:00 пішов гуляти та не повернувся. Про його місце перебування батьки не знають і зв’язатися не можуть, бо хлопчик мобільним телефоном не користується.

Пошуками дитини займалися поліцейські, бійці спецпідрозділів та рятувальники. Востаннє із зниклим хлопчиком о 16:30 спілкувалася сусідка. Вона повідомила, що бачила малолітнього, який сам купався у річці. Жінка нагнала дитину додому.

Уже після заяви родичів силовики почали обходити прилеглу територію. Водолазно-рятувальний підрозділ УДСНС в Тернопільській області обстежував дно річки. На березі ще ввечері поліцейські знайшли одяг дитини. Проте саме тіло хлопчика виявили над ранок в річці за сорок метрів від його речей. За словами судово-медичного експерта, попередня причина смерті – утоплення.

Відомо, що хлопчик з багатодітної родини. Окрім нього в сім’ї було ще п’ятеро дітей різного віку. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 частина 1 з позначкою нещасний випадок.

Правоохоронці звертаються до батьків стежити за своїми малолітніми дітьми, не відпускати їх без нагляду гуляти і заборонити купатися, якщо поруч немає дорослих. Пам’ятайте – вода помилок не пробачає.