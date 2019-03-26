Пісня, яка увійшла до переліку 25-ти пісень незалежності, сьогодні уже є символом. Вона також стала символом однойменного фестивалю, який відбувався у кожному районі області.

Сьогодні, 25 березня, під час гала-концерту фестивалю відбулося встановлення рекорду: наймасовіше виконання пісні “Вставай Сонце”. Участь у рекорді взяли 1550 осіб, серед яких були діти і дорослі. А також Президент України Петро Порошенко.

Він, нагадаємо, перебуває на Тернопільщині з робочим візитом.

Варто зауважити, що автором пісні “Вставай Сонце” є наш земляк, відомий співак та композитор, лідер гурту “Нічлава” Андрій Підлужний.