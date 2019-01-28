На Тернопільщині встановили новий рекорд з надоїв молока

28/01/2019 Розмір тексту:

Він на 4 тисячі кілограмів перевищує середньообласний.

У загальновизнаній «молочній» столиці Тернопілля – ТОВ «Україна» (с. Скорики Підволочиського району), яке очолює Герой України Олег Крижовачук, встановили новий рекорд з продуктивності молочного стада. У 2018 році тут в середньому надоїли від кожної із 1140 корів по 10765 кг молока.

Ця цифра для більшості господарств краю виглядає фантастичною, якщо брати до уваги, що навіть у флагманах молочної галузі Тернопільщини вона становить у межах 8-8,6 тис. кг. По державі середній річний надій на корову станом на 1 січня 2019 року складає 6054, а по області – 6802 кг.

У Скориках основну ставку роблять на імпортну селекцію нетелів голштинської породи. У 2016 році з Німеччини завезли 400, а торік – 500 високопродуктивних племінних тварин. До речі, при роздоюванні від цих первісток тут щоденно отримують по 37-38 кг (!) молока на голову. Для відтворення власного поголів’я використовують виключно сексовану сперму канадської селекції, яка гарантує народження 90% теличок.

Успіхи ТОВ «Україна» в молочному тваринництві стали можливими і завдяки зусиллям висококласних спеціалістів, науково обгрунтованій та збалансованій годівлі тварин, належному ветеринарному догляду та умовам їх утримання. У 2018 році здали в експлуатацію ще один тваринницький комплекс на 1200 голів ВРХ, у тому числі 600 корів, рівного якому за технологічним оснащенням в області немає.

Від 45 тонн щоденного продажу молока підприємство має хороші прибутки, що позитивно позначається на рівні оплати праці тваринників, яка в середньому сягає 18 тис. грн щомісячно. За право переробляти молоко зі Скориків не на жарт розгорілася конкурентна боротьба між молокозаводами, адже все вироблене тут молоко лише екстра-класу.

Андрій Дністрянець