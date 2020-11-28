Тимчасові нові дорожні знаки: “Слизька дорога” та “Ожеледиця” встановлять на Тернопільщині. Таким чином у регіоні хочуть попередити аварії, які почастішали під час складних погодних умов у нашому краї.

Під час зимового періоду в області на дорогах працюватиме 68 одиниць техніки, – розповів на засідання регіональної комісії з ТЕБ та НС начальник управління капітального будівництва ОДА Сергій Жирний. Наразі проходять закупівлі паливних матеріалів.

“Підрядні організації здійснюють цілодобове чергування та патрулювання доріг місцевого значення. Уже заготовлено 19 563 тонн піску, 3848 тонни солі. Підготовлено 68 одиниць техніки та механізмів для очищення проїзної частини доріг. Також підрядні організації проводять заготовку паливно-мастильних матеріалів, розвозять протиожеледні матеріали на аварійно-небезпечні ділянки доріг, а також встановлюють тимчасові дорожні знаки «Слизька дорога», «Ожеледиця»”.

Нові дорожні знаки попереджатимуть про складну ситуацію на автошляхах через погоду. Дорожники сподіваються, що це посилить увагу водіїв.