Вчора по обіді в селищі Гусятин виникла пожежа автомобіля «Renault Trafic».

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено даний автомобіль.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 ДПРЧ Управління.

Того ж дня о 17:36 в селі Савчинці Кременецького району виникла пожежа господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та перекриття будівлі на площі 25 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі будівлі.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 5 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

А о 23:32 в місті Тернопіль на вулиці Мазепи виникла пожежа сміття в сміттєвому контейнері. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 0,5 м.кв., пошкоджено сміттєвий контейнер.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2 ДПРЧ 1 ДПРЗ Управління.