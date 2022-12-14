На Тернопільщині вшанували тих, хто врятував світ від катастрофи

З нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у Тернополі відбулися урочистості. Жителі міста поклали квіти до пам’ятника жертвам трагедії.

Як повідомив заступник голови обласної організації «Союз Чорнобиль» Олександр Деркач, з Тернопільської області у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брало участь понад три з половиною тисячі осіб. Проте живими дотепер залишилися близько двох тисяч ліквідаторів.

«У 1986-му році ліквідатори аварії врятували світ, коли закрили той страшний атомний монстр-реактор. Дякувати Богу, що живими залишилися. Проте з 3700 ліквідаторів, живими дотепер залишилося в області близько 2200 осіб. Без сліду Чорнобильська трагедія не оминула жодного ліквідатора. Кожного, хто якимось чином дотичний до цієї аварії, торкнулася трагедія, позначилася на здоров’ї», – розповідає Олександр Деркач.

Чорнобильську трагедію називають найстрашнішою в історії людства техногенною катастрофою. Оскільки вона сколихнула увесь світ й безпосередньо вплинула на життя людей.

Нагадаємо, 14 грудня 1986 року — день, коли було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. У листопаді 2006 року указом президента України в цю дату було засновано День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС.