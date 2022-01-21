На Тернопільщині вшанували пам’ять кіборга Івана Вітишина. Цьогоріч військовому виповнилося б 46 років.

Від загибелі кіборга минуло сім років. Його пам’ять вшанували у храмі Бориса і Гліба у Великій Березовиці. Там відбулася заупокійна служба. Прийшли помолитися та пом’янути Івана Вітишина його рідні, друзі, побратими та небайдужі жителі громади.

“Фундаментом демократичної держави є пам’ять. Пам’ять про Героїв, які віддали найцінніше — своє життя, аби українці могли жити у вільній країні. Вже минула сьома річниця від дня загибелі нашого побратима, Героя України Івана Вітишина. Наш обов’язок — шанувати пам’ять про нього”, – зазначив начальник Тернопільського відділу Мінветеранів Микола Казюк.

Усі присутні поклали квіти до меморіальної дошки, яка встановлена на стіні будинку у Великій Березовиці. За словами матері Героя Марії Вітишин, у цьому будинку жив Іван. Встановити пам’ятну дошку вдалося за ініціативи священнослужителів.

Додамо, військового поранили 19 січня 2015 року в новому терміналі аеропорту Донецька, 20 січня він помер. Рідні Івана впізнали його на фото загиблих у терміналі українських Героїв, які оприлюднили російські бойовики. Посмертно Іван Вітишин нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та орденом «Народний Герой України».