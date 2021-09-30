Минуло 80 років від початку масових розстрілів у Бабиному Яру. За словами істориків, трагедія забрала понад 100 тисяч людських життів та скалічила мільйони доль.

З нагоди 80-их роковин у Тернополі організували поминальні урочистості. Подія об’єднала небайдужих жителів громади, істориків, студентів та громадських активістів. Як зазначив історик Анатолій Подольський, Бабин Яр — це одне з вражаючих місць масового вбивства євреїв у Східній Європі.

«Бабин Яр — один із моторошних злочинів нацистського режиму на теренах України. Бабин Яр — це одне з вражаючих місць масового вбивства євреїв у Східній Європі, поряд з Аушвіцем — один із символів Голокосту в європейській історії, а також місце злочину та вбивства великої кількості не євреїв. Це були українці, роми, євреї, військовополонені й пацієнти психіатричної лікарні».

Історики стверджують: у Бабиному Яру за два дні вбили майже 34 тисячі людей. За два роки — понад 100 тисяч.