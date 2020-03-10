159 років минуло від смерті Великого Кобразя. Тарас Шевченко помер 10 березня у віці 47-ми років. Сьогодні жителі Тернопільщини вшановують його пам’ять.

Поминальні панахиди відбулися у Тернополі, Чорткові, Збаражі, Шумську, Кременці. Люди збиралися біля монументів Тараса Шевченка, щоб вшанувати пам’ять Великого Кобзаря.

«Вже понад сто років ми вшановуємо пам’ять Тараса Шевченка, читаємо його твори і щоразу переконуємося, що вони не втрачають актуальності і дотепер. Його пророчі слова, схожі на блискавку. Він залишається символом нескореності духу нашого народу, який пробуджував і зароджував віру, підтримував і зміцнював в кожному безмежну любов до України», – каже житель Чорткова Іван Бубнік.

У Чорткові представники студентської молоді та громади запалили лампадки та поклали квіти до підніжжя пам’ятника Тараса Шевченка. У Тернополі в сквері Кобзаря відбулася урочиста панахида. А також в обласному центрі заплановані літературні читання «Його весна довіку не зів’яне».

Софія Романська