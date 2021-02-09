На Тернопільщині вшановують бійців, котрі загинули під Дебальцевим

Наприкінці січня 2015 р. російські регулярні і терористичні війська, маючи велику перевагу в озброєнні та бойовій техніці, розпочали масштабний наступ у Дебальцівському напрямку на Донеччині.

Запеклі бої тривали з 27 січня до 18 лютого. Російським військам вдалося ліквідувати «дебальцевський виступ» та захопити важливі для транспортного сполучення населенні пункти: Вуглегірськ, Чорнухине та Дебальцеве. У цій битві вони понесли значні втрати, що змусило їх відмовитися від подальшого наступу й захоплення нових українських територій.

Українські бійці мужньо тримали оборону. Завдяки неймовірним зусиллям їм вдалося не допустити ворожої блокади, запобігти оточенню та вийти з району Дебальцевого, – розповідає старша наукова співробітниця ТОКМ Надія Боженко.

Збройні сили України втратили 136 бійців, більше трьох сотень було поранено. Серед загиблих – уродженці Тернопільщини:

1 Заплітний Дмитро Іванович (8.06.1983, с. Забойки Тернопільського району – 28.01.2015, м. Дебальцеве) – молодший сержант, старший оператор протитанкового взводу 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади;

2 Григоришин Михайло (28.04.1990, с. Панівці Борщівського району – 31.01.2015. м. Дебальцеве, в районі смт Чорнухине) – солдат, снайпер 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону;

3 Дідух Володимир Васильович (27.08.1979, с. Вербів Бережанського району – 31.01.2015, м. Дебальцеве) – водій-санітар 128-ої гірсько-піхотної бригади. Загинув в результаті обстрілу з танка опорного пункту «Балу»;

4 Орляк Олександр (6.09.1990, м. Тернопіль – 6.02.2015, м. Дебальцеве) – молодший сержант, головний сержант-командир гармати 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади;

5 Новак Ігор (16.05.1983, с. Оріховець Підволочиського району – 6.02.2015, м. Дебальцеве) – механік-водій 30-ої окремої механізованої бригади. Потрапив у засідку в селищі Рідкодуб (Шахтарський район), загинув від кулі снайпера.

6 Лабуткін Дмитро (11.12.1986, м. Кременець – 16.02.2915, м. Дебальцеве) – народний Герой України, капітан-лейтенант, військовий кореспондент, заступник редактора ТРК Міноборони України «Бриз» ВМС ЗСУ. В пам’ять про загиблого запроваджено День військового журналіста.

7 Лотоцький Віталій (19.07.1979, м. Тернопіль – 17.02.2015, м. Дебальцеве) – старший водій 128-ої гірсько-піхотної бригади. Був поранений на блок-посту «Балу» під Дебальцевим.

Кожне ім’я загиблого – приклад героїзму і відваги. Всі вони заслуговують великої шани і пам’яті нині живих. Їх подвиг – безсмертний.

Вічна пам’ять загиблим за волю України. Герої не вмирають!