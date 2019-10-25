Випадки спалювання листя почастішали на Тернопільщині. Природні залишки палають найчастіше увечері на території приватних секторів, – повідомляють в державній екологічній інспекції.

Шкода від таких порушень значна. Відтак екологи, муніципальні інспектори, поліціянти взялися за проведення спеціальних рейдів з виявлення порушників.

Від початку року на Тернопільщині трапилося близько півтори тисячі пожеж в екосистемах. Наслідки поширення вогню невтішні: матеріальні збитки, загибель тварин, погіршення ґрунтів. Втім, за спалювання природних залишків в регіоні оштрафували тільки 60 осіб, – повідомив начальник державної екологічної інспекції в області Едуард Ференц. Оскільки притягують до відповідальність після доведення порушення.

У Тернополі за кошти міського бюджету придбали квадрокоптер. Відтепер муніципальні інспектори зможуть оперативно виявляти порушників в місті, а відтак і притягувати до відповідальності. «Використовуючи квадрокоптер, ми зможемо побачити, де спалюють листя і оперативно прибувати до цього місця. Зокрема, це дозволить фіксувати місця підпалів і реєструвати адміністративні протоколи на порушників. Квадрокоптер починаємо використовувати саме у боротьбі з незаконним спалюванням природних залишків», – зазначив начальник муніципальної інспекції в Тернопільській області Ігор Максимів.

За спалювання листя жителям краю загрожує від 170 до півтори тисячі гривень штрафу, залежно від порушення і його наслідків. Наразі в Україні обговорюють законопроект щодо збільшення відповідальності за це порушення.

Софія Романська