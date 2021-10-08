616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 жовтня. Також за останню добу зареєстровано 10 летальних випадків.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Наймолодшим серед померлих минулої доби став 32-річний тернополянин. Інфекція також забрала житття 37-річної жительки обласного центру.

  • чоловік 67 р., Тернопільський район;
  • чоловік 76 р., Кременецький район;
  • чоловік 73 р., Чортківський район;
  • чоловік 57 р., Чортківський район;
  • жінка 56 р., Тернопільський район;
  • жінка 37 р., м. Тернопіль;
  • жінка 63 р., Чортківський район;
  • жінка 70 р., Чортківський район;
  • чоловік 32 р., м. Тернопіль;
  • жінка 81 р., Чортківський район.

Одужало минулої доби 145 людей.