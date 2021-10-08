616 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 7 жовтня. Також за останню добу зареєстровано 10 летальних випадків.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
Наймолодшим серед померлих минулої доби став 32-річний тернополянин. Інфекція також забрала житття 37-річної жительки обласного центру.
- чоловік 67 р., Тернопільський район;
- чоловік 76 р., Кременецький район;
- чоловік 73 р., Чортківський район;
- чоловік 57 р., Чортківський район;
- жінка 56 р., Тернопільський район;
- жінка 37 р., м. Тернопіль;
- жінка 63 р., Чортківський район;
- жінка 70 р., Чортківський район;
- чоловік 32 р., м. Тернопіль;
- жінка 81 р., Чортківський район.
Одужало минулої доби 145 людей.
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