На Тернопільщині врятували від вогню три будинки

14/12/2018 0
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13 грудня о 18:45 виникла пожежа у житловому будинку у селі Новосілка Бучацького району.

Вогнем знищено холодильник, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв., пошкоджено стіни, підлогу, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 5 м кв.

Загорання ліквідовано місцевою пожежною командою села Беремяни та черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.

Від вогню врятували три будівлі.

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