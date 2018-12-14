На Тернопільщині врятували від вогню три будинки
14/12/2018 0
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13 грудня о 18:45 виникла пожежа у житловому будинку у селі Новосілка Бучацького району.
Вогнем знищено холодильник, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 10 м кв., пошкоджено стіни, підлогу, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 5 м кв.
Загорання ліквідовано місцевою пожежною командою села Берем’яни та черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.
Від вогню врятували три будівлі.
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