На Тернопільщині врятували від вогню чотири будівлі

Дві пожежі ліквідували минулої доби на Тернопільщині.

14 березня о 09:49 в м. Ланівці Кременецького (Лановецького) району по вул. Сагайдачного, виникла пожежа в приватній житловій будівлі. Внаслідок пожежі знищено: утеплення димоходу на площі 2 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 ДПРЧ Управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

Того ж дня о 15:23 в сел. Старий Олексинець Кременецького району виникла пожежа в приватній житловій будівлі. Внаслідок пожежі знищено: 2 т сіна та покрівлю будівлі на площі 25 м.кв. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 23 ДПРП 5 ДПРЧ Управління та ДПК с. Лопушне, під час гасіння врятовано 1 житловий будинок та дві господарські будівлі.