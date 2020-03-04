3 березня на Тернопільщині виникло 7 пожеж в природних екосистемах: горіли суха трава, самосів та очерет на площі понад 10,8 га.

У ліквідації загорянь брали участь підрозділи ДСНС, місцеві пожежні команди та населення. Під час гасіння врятовано 57 га лісових насаджень, а також не допущено поширення вогню на сільськогосподарські угіддя та житлові будинки, повідомляють в Управлінні ДСНС в області.

11:38. Поблизу с. Швейків Монастириського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 4 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано 40 га лісу та не допущено поширення вогню на с/г угіддя та житлові будинки.

12:07. В с. Ст. Скалат Підволочиського району виникла пожежа сухої трави та самосіву на відкритій території, поблизу лісу, на площі 340 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї ДПРЧ. Під час гасіння врятовано 17 га лісу.

16:05. В с. Вильхівчик Гусятинського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2000 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини.

17:39. В м. Тернопіль на вул. Об’їзна, вздовж залізничної колії, між с. Петриків та сел.В.Березовиця виникла пожежа сухої трави та очерету, на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини.

19:00. В с. Романівка Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 500 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

23:00. В с. Залісся Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 4,5 га. Пожежу ліквідовано місцевим населенням, в кількості 12 чоловік, до прибуття чергового караулу місцевої пожежної команди сел. Мельниця-Подільська.

02:08. В с. Олексинці Борщівського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 300 м.кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с. Більче-Золоте.

Всього, з початку 2020 року зареєстровано 61 випадок виникнення пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 55 га.