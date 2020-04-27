За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували 5 пожеж в екосистемах. Врятували 10 га лісу.

Так, у селі Дорофіївка Підволочиського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,06 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 20 ДПРЧ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано лісові насадження на площі 3 га.

У селі Комарин Кременецького району виникла пожежа самосіву та сухої трави на відкритій території на площі 2 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 23 ДПРП 5 ДПРЧ Управління. Під час гасіння пожежі врятовано лісовий масив площею 10 га.

У селі Залісці Збаразького району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом МПК сел. Вишнівець.

У селі Гриньки Лановецького району виникла пожежа очерету та сухої трави на відкритій території на площі 0,03 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 ДПРЧ Управління.

У селі Залісці Шумського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,001 га. Пожежу ліквідовано місцевим населенням до прибуття чергового караулу 16 ДПРЧ Управління.

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