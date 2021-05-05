На Тернопільщині врятували поранену козулю, яка прийшла до людей. ФОТО

У селі Біла Чортківської громади місцева мешканка Ірина Мацевко помітила неподалік свого будинку козулю, яка не могла самотужки повноцінно рухатись.

На допомогу покликала лісничого та старосту села, пише Терен.

«Побачила козулю у себе на вулиці. Можливо, бігла до води і невдало перестрибнула через огорожу, прибилось чи що… На задні лапки не могло стати. Ран явних немає», – розповіла Ірина.

На порятунок безпомічної тварини прийшов староста села Андрій Грицак та місцевий лісничий Михайло Демкович. Козулю відвезуть на огляд до ветеринара.