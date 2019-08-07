Рибалки Тернопільщини продовжують дивувати своїм непересічним уловом: цього разу відзначився мешканець Лановеччини.
Фотографії гігантської рибини опублікувала на сторінці спільноти в мережі Фейсбук Оксана Жмака, повідомляє 0352.ua.
“Черговий улов на Лановецькому ставку: товстолоб 8 кг!!!”, – підписала вона добірку знімків.
На видно юнака, який тримає у своїх руках просто вражаючих розмірів рибину.
“Клас”, – захоплено прокоментувала Оксана Козак.
“Яке ж воно здоровенне”, – зазначив інший коментатор.