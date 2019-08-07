Рибалки Тернопільщини продовжують дивувати своїм непересічним уловом: цього разу відзначився мешканець Лановеччини.

Фотографії гігантської рибини опублікувала на сторінці спільноти в мережі Фейсбук Оксана Жмака, повідомляє 0352.ua.

“Черговий улов на Лановецькому ставку: товстолоб 8 кг!!!”, – підписала вона добірку знімків.

На видно юнака, який тримає у своїх руках просто вражаючих розмірів рибину.

“Клас”, – захоплено прокоментувала Оксана Козак.

“Яке ж воно здоровенне”, – зазначив інший коментатор.