На Тернопільщині впіймали двох злісних браконьєрів

13/02/2019 Розмір тексту:

10 лютого при проведенні рибоохоронного рейду інспекторами Тернопільського рибоохоронного патруля на річці Нічлавка біля с. Гадинківці Гусятинського району Тернопільської області, виявлено та задокументовано 2 грубих порушення Правил любительського і спортивного рибальства.

Порушники жителі Борщівського району Тернопільської області проводили вилов риби забороненим знаряддям лову – сіткою підйомною «хваткою».

У порушників виявлено та вилучено заборонене знаряддя лову в кількості 1 шт. та вилучено 8,430 кг риби в кількості: карась сріблястий – 20 шт. та плітка – 12 шт.

Складено 2 протоколи за ч.4 ст.85 КУпАП.

За матеріалами справ нараховано збитки на суму 1360 грн. нанесених рибному господарству.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «Гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.