Екстазі, амфетамін, психотропні речовини, канабіс, а також синтетичні наркотики вперше вилучені на території Тернопільської області, такі як – MDMA та UR144 – усе це зберігав за місцем свого проживання житель району.

За словами начальника Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника, чоловік проходив як спільник по одному з кримінальних проваджень щодо обігу наркотичних речовин. Під час санкціонованого обшуку у квартирі двадцятичотирирічного підозрюваного знайшли різноманітні заборонені препарати, а також пристрої для їх вживання.

Раніше в поле зору правоохоронців житель району не потрапляв, але він зізнався, що вилучені наркотики належать йому. Частину з них, а саме марки MDMA та UR144, він придбав для власного вживання на одному із сайтів.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до частин 1 та 2 статті 309 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Тепер доля мешканця Чортківщини в руках суду.