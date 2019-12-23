На Тернопільщині підтверджено циркуляцію вірусу грипу А, – повідомила лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Надія Годована. Відтак вперше в цьому сезоні в області діагностували грип.

На Тернопільщині на грип і ГРВІ захворіло близько трьох тисяч людей. Епідемічний рівень наразі не перевищено. Втім, епідеміологів насторожує циркуляція вірусів грипу А.

«Вперше в епідемічному сезоні захворюваності на грип та ГРВІ 2019-2020 років, лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А, аденовірусу та парагрипу, хоча активність грипу та ГРВІ на звітному тижні знаходилась на неепідемічних рівнях. В області всього захворіло 3000 осіб, із них 69,9% – діти до 18 років, було госпіталізовано 125 осіб, в т.ч. 84 – дитини. На минулому тижні у вірусологічній лабораторії проведено дослідження матеріалу від хворих на збудники гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Методом ПЛР в одного хворого виявлено фрагменти ДНК аденовірусу, в 1 – фрагменти РНК парагрипу 1 типу та в 4 хворих – фрагменти РНК вірусу грипу А, ідентифікованого як А(Н1)», – зазначає Надія Годована.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, минулого тижня на ГРВІ та грип захворіли понад 170 000 українців. Більше половини хворих – діти шкільного віку. За прогнозами ВООЗ, цього епідемічного сезону будуть циркулювати два нових штами вірусів грипу А: “Канзас” та “Брісбен”.

Софія Романська