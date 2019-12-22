У природному заповіднику «Медобори» на Тернопільщині науковці вперше зафіксували появу лісового кота, занесеного до Червоної книги України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сучасний ареал кота лісового в Україні охоплює Карпатський регіон, а також окремі райони Вінницької, Кіровоградської та Одеської областей. Тварини ведуть одиночний, переважно присмерковий та нічний спосіб життя», – розповіла головний фахівець з екологічної освіти природного заповідника «Медобори» Оксана Мурська.

За її словами, саме вночі – за допомогою фотопастки – й було вперше зафіксовано лісового кота у заповіднику.

Природний заповідник «Медобори» лежить на території Подільських Товтр. Тут представлені найтиповіші для Товтрової рифової гряди форми рельєфу.

Площа заповідної території — 9 517 га.