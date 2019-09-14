«Родина для кожної дитини» – таку ідею наразі популяризують на Тернопільщині. Відтак в регіоні вперше організували терапевтично-відпочинковий табір для прийомних сімей.

У таборі взяли участь десять сімей, а також двадцять шість дітей з Тернопільської області, – розповідають організатори. Прийомні батьки ділилися досвідом виховання дітей, обговорювали питання, пов’язані зі створенням прийомної родини.

«Це був дуже цінний час і досвід для нас, а особливо – для прийомних сімей, які більше ніж будь-хто потребують відновлення душевних ресурсів, а також підтримки і розуміння. Програма табору дозволяла приємно і з користю провести час, отримати позитивні емоції та навчитися, як вирішувати різні життєві питання», – зазначає учасник дійства Андрій Васенда.

У програмі табору: сімейні ігри, кулінарні заняття, розваги для дітей, батьківські посиденьки та фотосесії. До організації табору долучилися волонтери, представники громадських організацій і християнських церков Тернополя.

Софія Романська