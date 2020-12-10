9 грудня о 17.23 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу с.Золота Слобода Козівського району упав одномоторний літак.

О 17.49 на місце події прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини із Козови.

У літаку рятувальники виявили тіло пілота, який від отриманих травм загинув.

На місці події працюють оперативні групи ДСНС, національної поліції та інших служб цивільного захисту.

Станом на 19:30 місце події огороджено, правоохоронними органами проводяться слідчі дії. Встановлено марку та тип літального апарату – літак АН-2. Корпус літака частково зруйнований, паливні баки не розгерметизувалися. Всього до ліквідації події залучено 30 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки, від ДСНС 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.