На Тернопільщині вовки нападають на людей
На Тернопільщині біля двох сіл розгулює зграя агресивних вовків.
Як повідомили IA ZIK у державному підприємстві «Бучацьке лісове господарство», зграї помітили у селах Білявинці та Старі Петликівці Бучацького району.
Відтак, лісництво закликало громадян бути максимально обережними під час перебування в полях та відвідуванні лісу.
Як повідомлялося, з початку літа на Тернопільщині в межах сіл помічають зграї вовків. Такі випадки фіксують у різних частинах області.
Хижаки нападають на свійських тварин і навіть кидаються на людей.
У названих селах 1 грудня один вовк покусав двох чоловіків, після чого їх госпіталізували. Тварину застрелили місцеві мисливці
Окрім Бучацького, вовків бачили у Бережанському, Зборівському, Шумському районах.
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