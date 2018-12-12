На Тернопільщині вовки нападають на людей

12/12/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині біля двох сіл розгулює зграя агресивних вовків.

Як повідомили IA ZIK у державному підприємстві «Бучацьке лісове господарство», зграї помітили у селах Білявинці та Старі Петликівці Бучацького району.

Відтак, лісництво закликало громадян бути максимально обережними під час перебування в полях та відвідуванні лісу.

Як повідомлялося, з початку літа на Тернопільщині в межах сіл помічають зграї вовків. Такі випадки фіксують у різних частинах області.

Хижаки нападають на свійських тварин і навіть кидаються на людей.

У названих селах 1 грудня один вовк покусав двох чоловіків, після чого їх госпіталізували. Тварину застрелили місцеві мисливці

Окрім Бучацького, вовків бачили у Бережанському, Зборівському, Шумському районах.