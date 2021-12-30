«Допоможи захиснику України» – благодійну акцію під такою назвою влаштували на Тернопільщині волонтери. Вони зібрали різноманітну домашню продукцію та готують до відправлення у зону бойових дій.

Благодійну ініціативу підтримали місцеві господині, а також учні загальноосвітніх шкіл. Вони власноруч приготували для українських воїнів чимало смаколиків. Також для бійців намалювали малюнки та написали листи.

«Нашу акцію ми розпочали близько трьох тижнів тому. Долучилося дуже багато людей. Дуже багато допомогли наші невтомні господині з Лановецького району, інших населених пунктів. Також приєдналися діти. Кожен зробив все, що міг. Зібрали продукти, закупили засоби індивідуальної гігієни, усе запакували та відправляємо нашим захисникам у зону бойових дій. Допомога має дійти ближче до Різдвяних свят. Таким чином ми показуємо нашу підтримку і повагу до Збройних Сил України», – зазначив волонтер Володимир Мосейко.

Додамо, тернопільські волонтери допомагають українським військовим від початку російсько-української війни. Цього разу вони планують відправити у зону бойових дій близько трьох тон продукції.