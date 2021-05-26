Тернопільщина долучилася до Всеукраїнської толоки. Близько півсотні волонтерів прибирали сміття на різних локаціях в області.

Вони наводили лад на велодоріжці у Теребовлі, прибирали Набережну річки Серет, у Великогаївській ОТГ очищали потічок, а в Бережанах впорядковували скульптури та вулиці міста.

Всеукраїнську толоку організували представники програми “Будуй Україну разом”. Як повідомила менеджерка з комунікацій Тернопільського осередку програми Оксана Яворська, волонтери наводили лад у парках і скверах по всій території України. До акції долучалися всі охочі.

“Наш волонтерський рух ініціював прибирання парків та скверів по всій Україні. Протягом дня волонтери робили своє місто красивішим, чистішим та привабливішим. У Тернополі акцію організували у сквері “Миру”, що веде до Педагогічного Університету, де люблять гуляти з дітьми, проводити час з друзями, гратись на майданчику. Сквер наповнений каштанами, активними комерційними першими поверхами житлових будинків, вуличними меблями. Натомість, ми спостерігаємо як тротуар вкритий земляним брудом, з бордюрів вилазять бур’яни, лавки в поганому стані, а десь ще лежить сміття. Тож ми вирішили виправляти ситуацію”.

Волонтери зібрали сотні мішків сміття. Акцію приурочили до Європейського Дня парків.