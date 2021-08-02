Чотири гектари пшениці знищив вогонь на Тернопільщині

Пожежа сталася 31 липня в обідню пору у селі Торське Заліщицького району.

Горіли посіви пшениці на полі місцевого приватного підприємства.

Як повідомляють у ДСНС, пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини та місцевою пожежною командою селища Товсте

До ліквідації пожежі додатково залучено сільськогосподарську техніку даного підприємства.

Вогнем знищено посіви пшениці на площі 4 га. Під час гасіння врятовано посіви пшениці на площі орієнтовно 71 га.