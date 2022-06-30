На Тернопільщині водій знепритомнів за кермом: автомобіль протаранив огорожу і збив стовп

29 червня близько 15:00 у кювет злетіла вантажівка. Аварія трапилася на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ, за межами села Криниця Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля DAF не впорався з керуванням і з’їхав із дороги в кювет. Його з переломами ребер та забоями госпіталізували до лікарні.

Через погіршення стану здоров’я в дорожньо-транспортну пригоду потрапив і житель Бережан. Під час керування автівкою він втратив свідомість і, протаранивши металеву огорожу, збив електричний стовп. Чоловікові надавали меддопомогу. По обох автопригодах триває перевірка.