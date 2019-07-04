Дорожньо-транспортна пригода з потерпілим трапилася 3 липня близько 9:50 в селі Шманьківчики.

Як стало відомо при виїзді слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Нива, рухаючись центральною дорогою населеного пункту, не врахував дорожньої ситуації та збив пішохода. Потерпілий – житель села Шманьківчики, 1976 року народження, розповідають у поліції.

За попередньою інформацією, чоловік перебігав проїжджу частину дороги у невстановленому місці.В результаті удару його з закритою черепно-мозковою травмою, закритим переломом променевої кістки та з множинними травмами госпіталізували до лікарні. Водій попередньо тверезий, але у нього відібрали взірці крові для експертизи на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.