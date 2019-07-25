Водій невідомого автомобіля збив велосипедиста і з місця пригоди втік.

Аварія трапилася 27 серпня близько 18:30. Про тіло чоловіка на узбіччі дороги Копичинець на лінію “102” повідомив місцевий житель.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалося, потерпілий їхав на велосипеді, коли його збив автомобіль. Загиблий – мешканець Гусятинського району, 1980 року народження. Чоловік від отриманих травм загинув на місці події, а водій автомобіля навіть не зупинився.

Працівники поліції звертаються до мешканців Копичинців, які бачили саму аварію, або водіїв автомобілів, які в період з 18:15 до 18:30 проїжджали вулицею Івана Франка і мають в автівках відеореєстратори, допомогти встановити особу втікача. Інформацію можна повідомити на лінію “102” або за номером (068)32-77-977.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.