У Бучацьку райлікарню зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою 30 липня звернувся житель району. Тілесні ушкодження він отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

У ході перевірки стало відомо, що в аварію чоловік потрапив ще 26 липня близько 00:45. За попередніми даними, потерпілий знаходився в автомобілі Volkswagen Passat B7, який стояв припаркований на узбіччі дороги в селі Підзамочок. В цей час трасою рухався Fiat, а за ним Renault Megane. Водій Renault не впорався з керуванням та врізався у Fiat і у припарковане авто.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка та вирішується питання про внесення автопригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань.