З тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка, 1962 року народження.

Травми житель Кременецького району отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 20 рудня близько 17:50 неподалік села Раковець на дорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу і потрапив під колеса Mercedes-Benz. Швидку та поліцію викликав сам кермувальник.

Його освідчили. Попередньо водій тверезий. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.