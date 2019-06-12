Автопригода з потерпілими трапилася 11 червня на дорозі у селі Оленівка.

Водій вантажівки ДАФ протаранив огорожу одного з сільських господарств зніс електроопору та позбивав дерева.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Як повідомив керівник Гусятинського відділення поліції Олег Гудак, слідчі попередньо встановили, що 57-річний кермувальник, житель міста Хоростків, повертався з обласного центру, завантажений щебенем. Під час руху чоловік раптово помер за кермом. Некерований транспорт з’їхав з дороги і, протаранивши електроопору і паркан, мало не в’їхав в один з сільських будинків. Вантажівку спинили дерева.

Відомості про подію внесено до єдиного реєстру досудового розслідування злочинів. Детальні причини смерті водія встановлюватимуть експерти.