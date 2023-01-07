На Тернопільщині водій буса збив на смерть жінку

За минулу добу на дорогах Тернопільщини трапилися три автопригоди одна з них – зі смертельними наслідками.

У Заліщиках під колеса транспортного засобу потрапила місцева мешканка. За попередніми даними, жінка переходила дорогу і її збив бус. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці події.

У місті Кременець автомобіль ВАЗ скоїв наїзд на пішохода. Потерпілий, житель Сумської області 1960 року народження переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Його госпіталізовано.

Ще одне ДТП за участі пішохода трапилося у Тернополі. Водій «БМВ» на нерегульованому переході збив чоловіка. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Тривають перевірки.

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