На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече під колеса автомобіля потрапив пішохід.

Аварія трапилася 15 вересня близько 20:30. На місце пригоди виїжджали слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту.

За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Т4, рухаючись в напрямку Кременця, збив людину. Потерпілий – 72-річний чоловік. Пенсіонер помер ще до приїзду бригади екстреної допомоги. Кермувальник каже, що не побачив людину, оскільки загиблий йшов проїзною частиною дороги і не мав жодних сітловідбивальних міток.

Так це чи ні – встановить слідство. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст. 286 ККУ.