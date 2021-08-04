Водій буса заснув за кермом і врізався у вантажівку. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 4 серпня близько 11:00. На трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, між селами Озерна та Хутір Озерна, зіткнулися два автомобілі.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen LT заснув за кермом, виїхав на смугу зустрічного руху і боковою частиною автівки зачепив вантажівку DAF.

В результаті автопригоди до лікарні з тілесними ушкодженнями госпіталізували кермувальника з буса. Він проходить медобстеження. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення даної автопригоди до Єдиного реєстру досудових розслідувань.