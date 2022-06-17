Лише за минулу добу, 16 червня, працівники поліції зареєстрували на автошляхах Тернопільської області 4 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали люди.

У Тернополі близько 8:20 на вулиці Руська не розминулися автомобіль Opel Kadett та велосипедист. За попередньою інформацією, водій авто, здійснюючи маневр повороту, збив велосипедистку. Дівчина, 2002 року народження, з забоями та гематомами звернулася за меддопомогою до лікарні.

Не впорався з керуванням та з’їхав у кювет водій автомобіля Volkswagen Golf. Аварія трапилася на автодорозі Золотий Потік-Бучач. В результаті аварії кермувальник отримав тілесні ушкодження.

Під колеса автомобіля Fiat Dukato потрапив шестирічний житель Чортківського району. За попередніми даними, хлопчик раптово вибіг на проїжджу частину. В результаті удару дитину госпіталізували в травматологічне відділення.

Про чергову автопригоду на лінію “102” повідомила жителька обласного центру. Жінка заявила, що водій автомобіля TOYOTA Land Cruiser 100 збила у Тернополі її неповнолітнього сина.

Як з’ясувалося, велосипедист перетинав проїжджу частину зліва направо та виїхав із-за зустрічного транспортного засобу. Водійка його побачила пізно і загальмувати не встигла.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно з статтею 286 ККУ, а у водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.