Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 липня в селі Сороки Бучацького району на автодорозі Бучач-Возилів. Під колесами автомобіля Volkswagen Golf IV опинився семирічний хлопчик.

Як повідомляють у поліції, першокласник разом із своїм товаришем їхали узбіччям дороги. В якийсь момент потерпілий змінив напрямок руху та повернув ліворуч не переконавшись в безпечності такого маневру. В цей час повз проїжджала іномарка. Саме під її колеса потрапив хлопчик.

У дитини закрита черепно-мозкова травма, струс, травма гомілки та живота. Його доправили до лікарні.За попередньою інформацією, водій авто був тверезий і їхав, дотримуючись бокового інтервалу.

Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 ККУ. Триває слідство.

Поспілкувалися правоохоронці і з батьками хлопчиків та нагадали правила дорожнього руху: рухатися по проїзній частині на велосипедах дозволяється особам, що досягли 14-річного віку.