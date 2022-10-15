У реанімаційному відділенні в результаті отриманих тілесних ушкоджень померла жителька Чортківського району, 1937 року народження.

Про це на лінію “102” повідомив черговий лікар. Травми жінка отримала в дорожньо-транспортній пригоді.

Аварія трапилася 13 жовтня близько 19:50 на дорозі Бучач-Язловець-Товсте в межах села Ріпинці. За попередньою інформацією, жінка йшла проїжджою частиною дороги. Траса не освітлювалася. Водій не помітив та збив пенсіонерку. Потерпілу без свідомості госпіталізували до медзакладу, але врятувати їй життя не вдалося. За кілька годин після аварії вона померла.

Водій попередньо тверезий. У нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч. 2 статті 286 ККУ.